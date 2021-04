Aide à domicile pour les personnes handicapées: «On va mourir, nous autres»

Cette Montréalaise de 56 ans n'a maintenant plus de service de ménage et n'a pas accès à des repas qui respectent ses restrictions alimentaires. Et le contexte de pandémie fait en sorte qu'elle craint de perdre les précieux préposés qui lui viennent en aide au quotidien.