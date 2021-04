Trois hommes accusés du meurtre d'Ahmaud Arbery aux États-Unis

Ahmaud Arbery a été tué le 23 février lorsque Greg et Travis McMichael, un père et un fils blancs, se sont armés et ont poursuivi l’homme noir de 25 ans qui courait dans leur quartier. Greg McMichael a déclaré à la police qu’il soupçonnait Ahmaud Arbery d’être un cambrioleur et qu’il avait attaqué son fils avant d’être abattu. La famille d’Ahmaud Arbery a déclaré qu’il était parti faire du jogging.