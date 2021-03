Des agents de prévention de la COVID-19 déployés dans les lieux de travail

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, précise que des équipes seront déployées aux quatre coins du Québec, notamment à Montréal où le degré de contamination est le plus élevé.

Elles auront pour but d’informer et de sensibiliser les employeurs et les travailleurs sur les normes sanitaires en milieu de travail à mettre en place pour réduire et contrôler la propagation de la COVID-19. Les agents feront notamment des suivis ou des visites sur les lieux de travail et pourront, par exemple, répondre aux questions sur les guides virtuels de normes sanitaires en milieu de travail.