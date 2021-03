Racisme: une célèbre œuvre d’Agatha Christie change de titre

Oubliez les “Dix petits n***es”. Le roman policier d’Agatha Christie, un des livres les plus lus et vendus au monde, change de nom pour “ne pas blesser”.

“Nous ne devons plus utiliser des termes qui risquent de blesser”, s’est justifié sur la radio RTL, qui a révélé l’information, l’arrière-petit-fils de la romancière britannique, James Prichard, dirigeant de la société propriétaire des droits littéraires et médiatiques des œuvres d’Agatha Christie.

“Quand le livre a été écrit, le langage était différent et on utilisait des mots aujourd’hui oubliés”, a expliqué de son côté James Prichard.

“Politiquement correct”

Le célèbre roman d’Agatha Christie (1890-1976) fut écrit en 1938 et publié en 1939 en Grande-Bretagne. Dès sa sortie aux États-Unis au début de l’année 1940, il fut publié (avec l’accord de la romancière) sous le titre “And Then There Were None” (“Et soudain il n’en restait plus”).

Adapté au cinéma (notamment avec Charles Aznavour) et à la télévision, ce livre d’Agatha Christie est un best-seller mondial. Il s’est vendu à plus de cent millions d’exemplaires. “C’est l’un des plus grands succès de tous les temps, c’est son plus grand succès et c’est le livre de crime le plus vendu de l’histoire”, a rappelé James Prichard.