La Ville de Montréal sensibilisera les voyageurs à l'aéroport Montréal-Trudeau

Montréal promet ni plus ni moins qu’un système d’avertissements aux voyageurs “comme une deuxième douane” à l’aéroport Montréal-Trudeau à compter de lundi 13h, vu la pandémie de COVID-19.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la directrice régionale de santé publique, la docteure Mylène Drouin, ont annoncé lundi en conférence de presse que la Santé publique et la Sécurité publique de Montréal prendront le taureau par les cornes et distribueront les consignes aux voyageurs présents à l’aéroport.