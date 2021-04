Il faut faire plus d'efforts pour combattre la COVID-19, demande Trudeau

OTTAWA — Dans un geste exceptionnel, Justin Trudeau a livré un discours à la nation mercredi soir pour parler de pandémie et aussi de politique.

L’initiative était d’autant plus surprenante que quelques heures plus tôt, il avait confié la lecture d’un discours du Trône à la gouverneure générale pour annoncer ses intentions pour les mois à venir.

“Au printemps, on a tous travaillé ensemble pour aplatir la courbe, et nos efforts ont porté fruit. Mais maintenant, le virus est en train de revenir en force dans plusieurs parties du pays”, s’est-il inquiété.

Après avoir dit que l’automne qui commence pourrait s’avérer bien pire que le printemps passé, il a assuré qu’il était encore possible de rêver de rencontres à Noël, même s’il est trop tard pour l’Action de grâce.

«On est à la croisée des chemins et l'avenir est entre nos mains.»

“Ce n’est pas le temps de faire des partys. Personne n’est invincible. Et vos proches ne le sont pas non plus”, a dit, en toute simplicité, le premier ministre.

Il a présenté à nouveau les arguments pour l’utilisation de l’application d’alerte COVID, une application dont le gouvernement Legault n’a pas voulu et qui n’est donc pas disponible au Québec. Elle est en place en Ontario, en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador.

“Elle est facile et gratuite, elle préserve votre vie privée, et c’est un geste qui va vous protéger vous, et les gens autour de vous”, a-t-il insisté.