Le comédien a profité de cette victoire pour livrer un discours hilarant dans lequel il a décoché quelques flèches à l’endroit des critiques et des membres de l’Académie, en plus de faire preuve d’une bonne dose d’autodérision par rapport à sa carrière.

«Il y a quelques semaines, quand j’ai été ″snobé″ par l’Académie, ça m’a rappelé l’époque où j’ai brièvement fréquenté l’école secondaire. On m’avait ignoré dans la catégorie du plus beau look dans le livre de fin d’année [...] Mais mes camarades de classe m’ont tout de même honoré dans la catégorie beaucoup moins prestigieuse de la plus belle personnalité.