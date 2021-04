L'actrice Emma Roberts a donné naissance à un petit garçon

View this post on Instagram

«On a un peu ri. On s’est un peu disputé. Je l’ai bloquée à un moment donné. C’était ma seule arme», expliquait Emma Roberts lors d’une apparition à Jimmy Kimmel Live! en octobre. «Elle m’a envoyé un texto à 2 heures du matin, “Ma chérie, tu m’as bloquée? Visage triste.” Je me suis dit: “Oui, je t’ai bloquée.” Puis je l’ai débloquée. Ç’a été une guerre sur Instagram avec ma mère que je n’ai jamais vue venir. Donc, une bonne histoire à raconter au bébé.»

Mme Roberts a célébré l’arrivée imminente de son bébé ce même mois lors d’un «shower» discret avec des amis proches et de la famille, dont Kristen Stewart et Camila Morrone, pendant lequel on a respecté la distanciation sociale.

M. Hedlund et Mme Roberts entretiennent une relation romantique depuis mars 2019 , lorsqu’ils ont été aperçus se tenant la main lors d’une promenade à New York. Des photos du couple sont apparues à peu près au même moment où Mme Roberts a mis fin à ses fiançailles avec Evan Peters après sept ans ensemble.

«C’est incroyable de m’asseoir et de me replier sur moi-même d’une manière que je n’ai jamais expérimentée auparavant et d’être immobile», a-t-elle confié au média. «C’était vraiment sympa, et je suis vraiment reconnaissante d’avoir pu le faire.»