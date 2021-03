Pour acheter des vaccins, les pays pauvres écrasés par les pays riches

Sept mois seulement après le début de la pandémie, et avant même que des essais cliniques de vaccins expérimentaux aient abouti, quelques pays développés (États-Unis, Union européenne, Royaume-Uni, Canada, Japon) ont commandé pour leurs populations un total d’au moins 3,1 milliards de doses, selon un comptage de l’AFP. Donald Trump a été pionnier: son gouvernement a signé des contrats garantissant au moins 800 millions de doses auprès de six fabricants, pour 330 millions d’habitants, à livrer dès la fin de l’année pour une partie.

Un dispositif a été monté pour acheter et distribuer équitablement deux milliards de doses en 2021, baptisé Covax, à l’initiative de l’Organisation mondiale de la Santé, de la Cepi et de l’Alliance pour le vaccin, Gavi. 92 pays en développement et 80 pays développés ont adhéré, et l’Union européenne a annoncé lundi une contribution de 400 millions d’euros.