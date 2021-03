Le ton s’est envenimé au Salon bleu en raison de questions sur le déconfinement

Le chef intérimaire du Parti québécois (PQ), Pascal Bérubé, s’est attiré les foudres du premier ministre et de son leader parlementaire, mardi, après qu’il eut soulevé des questions sur le déconfinement et sur l’indépendance de la santé publique.

M. Bérubé a répondu au premier ministre hors micro que celui-ci tenait des propos “minables”. Il a quitté le Salon bleu en colère, non sans que le leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, ne manque de souligner son absence d’un débat.

Des “vous faites exprès” et “aucun respect” ont aussitôt retenti des banquettes, et le président Paradis s’est vu obligé de rappeler à l’ordre M. Jolin-Barrette pour ses commentaires qu’il a jugés “inutiles”.

Au coeur de cette histoire, les questions de M. Bérubé en lien avec certaines décisions sur le déconfinement qui pourraient être politiques et ne pas s’appuyer sur la science, selon lui. Il a cité en exemple la décision de garder les écoles fermées dans le Grand Montréal, et celle de lever les contrôles routiers en région.

“Le voyagement entre les régions chaudes et les régions froides pourra avoir des répercussions, a-t-il déclaré. Est-ce que le premier ministre peut admettre que la décision de retirer les contrôles routiers en région ne reposait sur aucune modélisation scientifique?”

C’est à cet instant que M. Legault a accusé le chef péquiste de vouloir “tuer le tourisme” dans sa région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, des propos “minables”, a rétorqué Pascal Bérubé.

Arruda et Legault, “la même personne”

M. Bérubé ne s’est pas arrêté là. “On ne distingue plus ce qui relève du politique et de la santé publique. Le Dr (Horacio) Arruda et lui, c’est la même personne maintenant”, a-t-il lancé.