L'ACEUM modifié: l'industrie québécoise de l'aluminium inquiète

simon2579 via Getty Images

OTTAWA — L’encre n’a pas eu le temps de sécher sur les documents signés à Mexico que déjà des voix québécoises réclament que l’ accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique (ACEUM) ne soit pas ratifié.

On s’inquiète du sort réservé à l’ aluminium dans cette nouvelle version.

Plus tôt dans la journée, le Syndicat des travailleurs de l’aluminium d’Alma disait croire que des changements de dernière minute, obtenus par les Mexicains, faisaient en sorte de lever la protection qui aurait été accordée à l’aluminium nord-américain, le Mexique utilisant de l’aluminium de Chine et d’ailleurs pour fabriquer ses pièces automobiles.

«On va demander au gouvernement et aux partis politiques (...) que l’entente ne soit pas ratifiée s’il n’y a pas de protection pour le marché de l’aluminium.»

«On n’a pas été protégé. On pense qu’on a été sacrifié pour protéger l’acier», a protesté le président du syndicat, Sylvain Maltais, à l’autre bout du fil.

L’entente «déçoit» l’industrie canadienne de l’aluminium. «L’accord permet au Mexique de continuer d’importer à sa guise du métal en provenance de Chine et d’autres régions du monde» s’est désolée, dans un communiqué, l’Association de l’aluminium du Canada qui prévoit que «la compétitivité» du produit canadien sera affectée.

À Ottawa, ses récriminations étaient reprises à l’intérieur de la Chambre et dans les corridors par des élus québécois, les bloquistes parlant le plus fort.

Ce sera deux sans trois

Après un appui au discours du Trône et à la première mesure législative du gouvernement minoritaire - une baisse d’impôt -, le chef bloquiste a trouvé une première pomme de discorde avec Justin Trudeau.

Néo-démocrates et conservateurs ne l’ont pas suivi jusque-là.

«Ça fait deux défaites de suite pour le Québec, gestion de l’offre et aluminium», a fait remarquer Alexandre Boulerice. Mais le Nouveau Parti démocratique (NPD) attend d’étudier plus en détail la nouvelle version de l’accord avant de décider s’il appuiera sa ratification par le Parlement canadien.

«Ce qu’on entend, au départ, c’est qu’il y aurait des progrès concrets pour les travailleurs et pour l’environnement», a tenu à souligner le néo-démocrate Daniel Blaikie.

«Si on regarde l’accord signé aujourd’hui et l’ALÉNA qui est en vigueur jusqu’à maintenant, il y a un gain net», a insisté Pablo Rodriguez, refusant toute autre comparaison.

Seconde cérémonie de signature

La vice-première ministre canadienne Chrystia Freeland a apposé sa signature aux côtés de celles du représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, et de son homologue mexicain Jesus Seade.

L’accord a été initialement signé par les trois pays l’année dernière. Les Mexicains l’ont rapidement ratifié, mais aux États-Unis, les démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants, réclamaient des protections pour les travailleurs. Et au Canada, on ne voulait pas procéder à la ratification avant que les républicains et les démocrates ne s’entendent.