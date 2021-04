ACEUM: «un gain net» pour le secteur de l’aluminium québécois, affirme Trudeau

JazzIRT via Getty Images

OTTAWA — Justin Trudeau maintient que la nouvelle version de l’accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique (ACEUM) est “un gain net” pour le secteur de l’aluminium québécois. Pas besoin, donc, d’aide fédérale pour ce secteur.

Mardi, les trois pays ont signé à Mexico la nouvelle entente qui, selon l’Association de l’aluminium du Canada et selon le Syndicat des travailleurs de l’aluminium d’Alma, nuira à l’industrie québécoise.

À Ottawa, le gouvernement libéral compare cette version à l’ALÉNA qu’elle remplace. Or, dans l’ALÉNA, il n’y avait pas de garantie pour l’aluminium. L’ACEUM s’assure que 70 pour cent des matériaux utilisés dans la fabrication des automobiles sont de source nord-américaine. Mais alors qu’on définit clairement, pour l’acier, comment établir l’origine des matériaux, ce n’est pas le cas pour l’aluminium.

Au Québec, on croit que ce silence permettra au Mexique de continuer à importer son aluminium de Chine et d’ailleurs.

“La cible la plus importante pour moi, c’était de trouver (...) un accord qui permettra la ratification”, a précisé Chrystia Freeland.

“En route (vers) cette cible, j’ai essayé de trouver encore des moments gagnants pour le Canada et on a trouvé quelque chose qu’on a ajouté. En même temps, la chose la plus importante, c’est la grande cible”, a-t-elle dit, lors d’un point de presse à la sortie de la réunion du caucus libéral.