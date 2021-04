Les accusations contre le chef Allan Adam sont retirées en Alberta

THE CANADIAN PRESS/Jason Franson

Le dossier du chef Allan Adam était de retour devant le tribunal, mercredi, à la cour provinciale à Fort McMurray. Des documents judiciaires indiquaient que les accusations de voies de fait contre un agent de la paix et de résistance à son arrestation devaient être retirées par la Couronne.

«La Couronne a réexaminé l’état de la preuve après l’examen des éléments disponibles, incluant de nouveaux éléments pertinents, et a pris la décision de retirer les accusations», a commenté la porte-parole du ministère de la Justice de l’Alberta, Carla Jones, par voie de communiqué.

Cette décision survient après que des images de l’arrestation musclée, captées par la caméra de bord d’un véhicule de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), eurent été rendues publiques plus tôt ce mois-ci. La vidéo d’une durée de 12 minutes a semé l’émoi et nourri le débat sur le racisme systémique au sein des corps policiers au Canada.

Les images montrent le chef Allan Adam, intercepté pour une plaque d’immatriculation expirée, aller et venir entre son camion et l’autopatrouille de la GRC, lançant des jurons en direction d’un policier et se plaignant d’être harcelé par les forces de l’ordre.