Le nouvel ALÉNA ne sera pas entériné par les démocrates, croit Donald Trump

Donald Trump a indiqué vendredi qu’il ne croyait pas que les démocrates du Congrès approuveraient le nouvel accord de libre-échange nord-américain signé l’an dernier avec le Canada et le Mexique et qui attend toujours le feu vert du Congrès américain.

Pour l’administration américaine, la ratification de ce texte presse alors que se profile une année d’élection présidentielle et que M. Trump brigue un second mandat.

Il y a un an, les Etats-Unis, le Mexique et le Canada avaient signé une mise à jour de l’Aléna entré lui en vigueur en 1994. Le texte modifie les règles relatives au commerce automobile et numérique, à la législation mexicaine du travail, à la propriété intellectuelle et aux systèmes de règlement des différends destinés aux investisseurs.