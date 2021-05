Retour à l'école: l'absence d'éducation physique dénoncée

SDI Productions via Getty Images

La recommandation du ministère de l’Éducation de ne pas dispenser de cours d’éducation physique et à la santé (ÉPS) aux élèves du primaire lors de leur retour en classe ce printemps ne plaît pas à la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec (FÉÉPEQ).

«En étant isolés depuis près de deux mois, ils n’ont eu que très peu d’occasions d’être actifs de façon collective et les cours d’éducation physique et à la santé sont un lieu et moment opportuns pour acquérir cet apprentissage tant nécessaire actuellement», ajoute-t-on, par voie de communiqué.