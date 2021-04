De l'Abitibi à Montréal en voiture électrique: c'est maintenant possible

Des ventes toujours timides

Simultanément, la Ville de Malartic inaugurait quant à elle trois nouvelles bornes, dont une à recharge rapide (50 kW), au Centre Michel-Brière. Une inauguration à laquelle participaient quelques concessionnaires automobiles de la région de Val-d’Or. Certains d’entre eux avouent que les ventes de véhicules électriques ou hybrides sont en augmentation, mais timides. «Les gens sont inquiets, se désole Jonathan Bertrand, de chez Gareau Chevrolet, de Val-d’Or. Ils posent toujours la même question : est-ce que je peux traverser le Parc (NDLR : la réserve faunique La Vérendrye). Moi, je leur dis que maintenant, c’est possible, puisque nos véhicules ont une autonomie pouvant aller jusqu’à plus de 400 km.» Il faut mentionner qu’au moment de l’inauguration, Hydro-Québec n’avait pas encore annoncé la mise en service des bornes du Domaine.

De son côté, Simon Gamache, de chez Gareau Toyota, estime qu’il doit prendre son bâton de pèlerin pour convertir ses clients aux véhicules électriques. «Il y a encore des réticences, avoue-t-il. Mais on fait de belles ventes avec certains clients qui, rendus à un stade de leur vie, veulent laisser une empreinte écologique moindre, économiser de l’argent, ou qui n’ont simplement plus besoin d’un gros véhicule.» «La question de l’autonomie, elle revient souvent quand on fait des démonstrations, dit Tommy Collard. Sauf que maintenant, elle ne se pose plus, avec des bornes de recharge non seulement dans la réserve faunique, mais aussi aux deux entrées du parc, à Louvicourt et Montcerf-Lytton.»