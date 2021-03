Des abeilles bleues «ultra rares» redécouvertes par des chercheurs en Floride

Le chercheur postdoctoral du Florida Museum of Natural History Chase Kimmel a trouvé l’insecte de couleur métallique ― une abeille calamintha bleue ― ce printemps, marquant ainsi la première fois que l’insecte a été observé depuis 2016, a indiqué le musée dans un communiqué de presse .

La découverte de M. Kimmel est un pas important vers la protection des espèces peu connues, car celle-ci est considérée comme l’une de celles ayant le plus grand besoin d’être protégées par le Florida State State Action Plan.

Florida Museum Photo by Chase Kimmel

«Nous avons observé une petite abeille bleue attraper (une fleur de calamint d’Ashe) et se frotter la tête sur la partie supérieure de la fleur 2-3 fois», a-t-il déclaré à USA Today . «Nous avons été assez estomaqués de la voir.»

M. Kimmel a depuis retrouvé l’abeille dans trois des quatre endroits où elle avait été précédemment identifiée et six endroits supplémentaires ― un signe encourageant pour l’espèce.

On pense que cette abeille bleue ― Osmia calaminthae ― ne vit que dans la région du lac Wales Ridge, au centre de la Floride. Ce point chaud de biodiversité est l’un des écosystèmes qui disparaissent le plus rapidement aux États-Unis, et il abrite une plante à fleurs connue sous le nom de calamint d’Ashe ― une autre espèce menacée, dont les abeilles dépendent pour se nourrir.