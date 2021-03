Bombardier et A220: Québec prend une provision de 600 millions $

Le retrait total de Bombardier du secteur des avions commerciaux, annoncé jeudi, entraînera une importante perte financière pour le Québec, mais malgré tout, le premier ministre François Legault et le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, ont jugé qu’il s’agissait d’une bonne transaction pour toutes les parties en cause.

Et ce, même si Québec a dû prendre une provision pour perte de 600 millions $, ayant pour effet de revoir à la baisse la valeur de l’investissement consenti par le gouvernement québécois dans la C Series en 2016.

Cette année-là, Investissement Québec avait investi 1,3 milliard $ dans le programme C Series de Bombardier, rebaptisé depuis A220. Ce placement ne vaut plus que 700 millions $ CAN, quatre ans plus tard.