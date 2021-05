À 18 ans, cette activiste est prête pour la désobéissance civile

«J’ai réalisé qu’on était rendu là, raconte Solène Tessier. On a essayé les pétitions, les marches, et ça n’a pas été écouté. Par contre, j’ai vu que quand on fait des actions plus perturbatrices, on en parle et ça attire l’attention sur les changements climatiques.»Par Florence Breton