Le «91,9 Sports» reprend une scène de «Lance et Compte» pour annoncer ses résultats

Le 91,9 Sports a mis le paquet pour annoncer ses résultats. La station a publié une vidéo qui parodie une scène légendaire de la série Lance et Compte. L’ancien entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Jean Perron, reprend le rôle de Jacques Mercier, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.



Plusieurs animateurs de la station jouent un rôle dans cette vidéo où on aperçoit même Réjean Tremblay à la fin, qui est un des collaborateurs réguliers et auteur de Lance et Compte.