75 ans d'Auschwitz: l'éducation pour lutter contre l'intolérance

L’année 2020 marque le 75e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la fin de l’Holocauste . Cette commémoration importante doit nous pousser à réfléchir à comment nous allons préserver et enseigner ce passé dans les années à suivre.

Cela fait maintenant 75 ans que le camp d’extermination de masse d’ Auschwitz a été libéré. L’Holocauste peut nous paraître comme un passé lointain qui va bientôt être enterré dans les archives de l’histoire et qui restera longtemps silencieux dans sa tombe, car nous espérons croire que l’humanité a évolué à un point tel que nous ne tomberons plus aveugle de propagande haineuse.

Alors je vous pose également la question, est-ce que cette tragédie qui a eu des répercussions à travers l’Europe, qui a menée à la création de l’État de l’Israël et dont les origines et conséquences continuent à se faire ressentir encore aujourd’hui, a quelconque pertinence pour les jeunes Québécois?

Apprendre sur l’Holocauste va bien au-delà de comprendre l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale et comment cette dernière a remodelé la géopolitique internationale, elle concerne un passé qui relève le pire de l’humanité. L’Holocauste démontre non seulement la participation à l’organisation systémique de l’extermination de communautés entières, mais aussi l’indifférence envers ces crimes par une grande partie du peuple européen, qui fut en vérité une collaboration silencieuse.

Des individus de tous les âges ont souffert et ont été abattus dans les camps de concentration, cela inclut des prêtres catholiques, des communistes, des Juifs, des handicapés, des homosexuels, des Sinté, et tous ceux qui ne se conformaient pas à la vision d’une race parfaite des nazis ou qui avaient le courage de s’opposer à leur idéologie.

On ne devrait pas se contenter de voir les événements de l’Holocauste comme une partie du passé européen qui n’a pas touché les rives de l’Amérique du Nord. Lorsque nous creusons plus loin sur l’histoire de l’Holocauste, nous en apprenons davantage sur le passé antisémite et xénophobe du Québec et du Canada.