Coronavirus: les rassemblements intérieurs et extérieurs maintenant interdits

″Ça vient nous rappeler la force de ce virus et qu’il faut prendre au sérieux la situation, a noté M. Legault. S’il y en a qui pensaient encore que ce n’était pas sérieux, ben on a toutes les preuves du contraire.”

Les rassemblements interdits

L’interdiction de rassemblement s’applique à tout type de rassemblement, à l’exception de ceux des milieux de travail qui ne sont pas visés par une suspension du gouvernement du Québec, dans les lieux publics permettant d’obtenir un service ou un bien qui ne sont pas visés par une suspension du gouvernement du Québec et dans les moyens de transport. Dans tous les cas, les personnes doivent “maintenir, dans la mesure du possible, une distance minimale de deux mètres”.

Ne pas baisser la garde

Urgences

Aide aux organismes communautaires

Par ailleurs, M. Legault s’est adressé aux nombreux organismes communautaires qui viennent en aide à une foule de personnes vulnérables. Or, ils manquent de personnel, car un grand nombre de leurs bénévoles ont 70 ans et plus et sont donc actuellement en réclusion.