2,8 millions $ en dons de campagne versés à la Trump Organization

De plus, 4,3 millions de dollars amassés par le comité de collecte de fonds de sa campagne, qui a collecté de l’argent conjointement avec le Parti républicain, ont été dépensés dans les entreprises de Trump - du 20 janvier 2017 au 31 décembre 2020 -, selon un examen des dépôts de campagne effectué par Forbes auprès de la Commission électorale fédérale.

Le comité a dépensé 11 000 dollars dans les hôtels de Trump quelques jours après avoir perdu l’élection présidentielle — et 294 000 dollars supplémentaires une semaine plus tard pour de l’hébergement, des services de restauration et la location d’espace, note Forbes.