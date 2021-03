26 écoliers transportés à l'hôpital à Gatineau

mothy20 via Getty Images

GATINEAU, Qc — Vingt-six élèves du primaire à Gatineau transportés à l’hôpital vendredi après avoir été possiblement exposés au monoxyde de carbone dans un autobus à Gatineau ont pu regagner leur domicile avec leurs parents, a indiqué le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais.

Les élèves s’étaient plaints de maux de tête et de douleurs à la poitrine et à l’estomac à la suite d’un trajet en autobus scolaire plus tôt dans la journée.