«1res fois»: des retrouvailles bouleversantes pour Lara Fabian

Les recherchistes de 1res fois ont frappé un grand coup pour l’émission diffusée ce jeudi 13 février en permettant à Lara Fabian de reprendre contact avec un ami d’enfance qu’elle n’avait pas vu depuis trente ans, et qu’elle ne croyait plus avoir l’occasion de revoir un jour.

La principale intéressée a poursuivi en expliquant que parler anglais sans accent en Europe était également mal vu, et que cette situation lui avait beaucoup nui.

«Je parlais un peu anglais, je revenais de Dublin. Peut-être que je me la pétais aussi, va savoir. Peut-être qu’une bonne claque en arrière de la tête, ça m’aurait fait du bien!» a-t-elle blagué, avant d’expliquer, plus sérieusement, que c’est une situation dont elle avait beaucoup souffert.

Heureusement, son ami Nicolas l’avait aidée à «traverser la rivière» en la soutenant et en la défendant.

«Ça me touche beaucoup. Honnêtement, je croyais que je n’existais plus du tout dans sa vie. Maman adorait Nicolas. Elle avait une affection réelle, parce qu’elle voyait son coeur, sa bonté. Je le regarde dans les yeux et je suis persuadée qu’il est le même, simplement avec quelques années de plus.»