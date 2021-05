«1res fois»: un hommage senti et plus que mérité pour Mathieu Baron

Mathieu Baron était l’un des invités d’honneur de l’émission 1res fois diffusée ce jeudi. Le comédien a eu droit à un hommage particulièrement émouvant, où on a souligné la persévérance et l’acharnement dont il a su faire preuve pour se rendre où il est.

Un message auquel la productrice avait pris la peine de répondre trente minutes plus tard en lui conseillant de s’adresser à une agence de casting.

De «Gros huileux» à Marco Choquette

Trois femmes ayant joué un rôle déterminant dans l’ascension de Mathieu Baron au petit écran, sa coach de jeu, sa directrice de casting et l’autrice Danielle Trottier, ont ensuite pris la parole. Elles ont célébré la résilience, la détermination et la grande humanité du principal intéressé.

Puis, vint le rôle de Marco Choquette dans Unité 9. Un rôle de simple figurant au départ, qui a gagné en importance au fil de ses saisons. C'est ce rôle qui a permis à Mathieu Baron de gagner rapidement l’amour du public, et de se dissocier de l’aventure Loft Story.

«Mathieu, c’est l’artisan de son propre succès. C’est rarissime un candidat qui arrive, qui est figurant, et qui termine la septième saison d’Unité 9 avec le plus de jours de tournage sur la série», a expliqué Danielle Trottier.

Évidemment, le principal intéressé était sans mot, et surtout très ému par un tel hommage. Même Mélissa Bédard n’a pu retenir ses larmes durant cette présentation.

«J’aime beaucoup donner dans la vie. Des fois, j’ai peut-être de la misère à recevoir, et ça c’est beaucoup», a simplement déclaré le principal intéressé.

Et pour terminer la soirée en beauté, Mathieu Baron a eu droit à des retrouvailles émouvantes avec son père, qui habite en Suisse et qu’il n’avait pas vu depuis un an.