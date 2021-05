«1res fois»: Véronique Cloutier persiste et émeut profondément Martin Matte

«Je sais que mon image, ce que je fais, et je ne le cache pas non plus, j’ai une certaine arrogance, et je fonce, et je fais mes affaires. Je pense que ça ne marcherait pas si je n’étais que ça, si les gens ne voyaient que ça.

Je pense que dans mon for intérieur, il y a une grosse partie où je veux être une bonne personne et aider le monde. Et que j’aie écrit ça, ça me fait capoter. Il y a dix ans, la souffrance que j’ai vécue avec mon frère s’est traduite en une oeuvre magnifique. On a partie une fondation, on a ouvert des maisons, on est rendus à dix, et on a amassé plus de dix millions de dollars.»