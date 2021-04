«1res fois»: une soirée très émotive et un superbe duo avec Ginette Reno pour Mario Pelchat

«Je n’ai jamais entendu ça! Johanne est décédée, ç’a fait 40 ans en 2019. Et on a enregistré ça l’année de sa mort. Elle avait eu un cancer qui a duré huit mois. Elle était malade à ce moment-là», a confié le principal intéressé, évidemment très ému.

Plus tard dans l’émission, Mario Pelchat a de nouveau eu les larmes aux yeux lorsque Georgette Cyr, la pianiste qui les avait accompagnés sur scène, lui et sa soeur, durant leur jeunesse, a joué les premières notes de la chanson Vois comme c’est beau. Un morceau que Mario Pelchat et sa sœur avaient l’habitude de chanter ensemble.