100e nuit de mobilisation contre les discriminations raciales à Portland

Plusieurs dizaines de personnes ont été interpellées samedi soir à Portland, où des centaines de manifestants ont célébré la 100e nuit de mobilisation contre les discriminations raciales et les brutalités policières en tentant de marcher vers un commissariat de la ville.

La police a immédiatement considéré que ce déclaré ce rassemblement «non autorisé» était devenu «une émeute» et a riposté par un tir de barrage de grenades lacrymogènes et détonantes, ainsi que par des munitions «non létales», pour tenter de disperser la foule.

S’en est suivie un long jeu du chat et de la souris dans des petites rues de ce quartier résidentiel de l’est de Portland, qui s’est soldée par plusieurs dizaines d’arrestations, pour la plupart de jeunes hommes et femmes.

«C’était le 100e jour des manifestations de Black Lives Matter à Portland depuis le meurtre de George Floyd et ils voulaient nous empêcher de marcher», a estimé Kay, une manifestante de 20 ans, les yeux rougis par les gaz.

«Mais c’est notre droit constitutionnel d’être ici et de nous exprimer», s’indigne-t-elle.

Comme tous les soirs ou presque depuis fin mai, des dizaines de militants antiracistes et antifascistes, casqués et pour beaucoup équipés de masques à gaz voire de boucliers artisanaux, se sont ensuite regroupés pour revenir insulter et provoquer les policiers symbolisant pour eux l’oppression d’une Amérique où les discriminations raciales sont institutionnalisées.